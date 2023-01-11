Жители областного центра задолжали «Николаевоблтеплоэнерго» 297 миллионов гривен за теплоснабжение.

Предприятие обратилось к николаевцам с просьбой производить посильные оплаты за тепло.

«Коммунальный фронт сейчас, в разгар войны, не менее важен, ведь пока наши военные отвоевывают у врага захваченные территории, спасая из оккупации тысячи украинцев, мы здесь, в тылу, должны позаботиться об экономической стабильности. Работники коммунальных служб Николаева, долгое время являвшегося прифронтовым городом и испытывавшем ежедневные массированные ракетные удары со стороны России, поддерживали и поддерживают его жизнедеятельность, обеспечивая жителей привычными благами. В частности, тепловики сделали почти невероятное — обеспечили плановый старт отопительного сезона в условиях отсутствия централизованного водоснабжения, обустроив скважины и установив станции обратного осмоса воды, которые кроме технических нужд предприятия позволяют закрыть потребность населения города в очищенной воде», — говорится в сообщении.

ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» обратилось к горожанам с просьбой осуществлять посильные оплаты за тепло. Там отметили, что каждый платеж является вкладом в бесперебойную работу предприятия и поддержкой энергетического фронта в целом.

В облтеплоэнерго добавили, что на начало 2023 года задолженность потребителей перед предприятием (включая плату за абонентское обслуживание) достигает более 297 миллионов гривен.

— Мы очень ценим поддержку наших потребителей, которые, несмотря на войну, рассчитываются с предприятием за тепло — кто сразу, кто частично, а кто оформляя реструктуризацию. Призываем и дальше осуществлять оплаты, ведь для нас это единственный источник поступлений, чтобы рассчитываться за энергоносители (газ, электрическая энергия), проводить ремонтные работы, осуществлять закупку материалов и горючего, выплачивать заработную плату работникам, ежедневно работающим над тем, чтобы в домах николаевцев было тепло, — отметил директор ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов.

Там также напомнили, что на государственном уровне украинцы обеспечены поддержкой на время действия военного положения — установлен мораторий на повышение цен за коммунальные услуги, поэтому тариф на тепло остается на уровне прошлогоднего.

Ранее сообщалось, что долг николаевцев за услуги «Николаевводоканала» составляет 230 миллионов гривен.