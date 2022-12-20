Долг николаевцев за услуги «Николаевводоканала» составляет 230 миллионов гривен.

Об этом сообщили на предприятии.

— Предприятию очень необходима финансовая поддержка! Особенно в конце года, особенно зимой, когда все подразделения еще больше потребляют электроэнергии. Понимаем, что все устали, а тем более, когда имеем эту ужасную воду. Пока это единственный выход, благодаря соседям-террористам, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Николаеве придется заменить всю систему водоснабжения из-за ее разрушения соленой водой.

Напомним, что во время ракетных обстрелов российские оккупанты повредили насосную станцию МКП «Николаевводоканал», расположенную в Херсонской области.

Ранее сообщалось, что бригады энергетиков восстановили высоковольтную линию, которая позволит залечить потребителей Херсонщины и поможет восстановить водоснабжение Николаева .

Напомним, ранее также сообщалось, что в скором времени завершатся работы по восстановлению централизованного водоснабжения в Николаеве. Ремонтникам нужно немного времени и стабильное электроснабжение , сообщил глава Николаевской ОВ Виталий Ким.

Как известно, 19 ноября Николаевское линейное производственное управление магистральных газопроводов завершило восстановление третьей локации поврежденного в результате вооруженной агрессии РФ водовода «Днепр-Николаев», которым осуществлялись поставки воды из реки Днепр в Николаев.

Ранее стало известно, что из-за заполнения водопроводной системы Николаева соленой водой из Днепро-Бугского лимана коррозией повреждены трубы по всему городу. В общей сложности в замене нуждаются более 240 километров труб.