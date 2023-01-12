ВСУ показали, что осталось после «русского мира» в поселке Луч Шевченковской территориальной громады Николаевской области. В настоящее время в населенном пункте разрушены 80% гражданской инфраструктуры.

После удачного контрнаступления Вооруженных Сил Украины Луч был уволен, однако россияне оставили после себя руины. На видео, которое было снято дроном, видно, что почти все дома разрушены. Территория населенного пункта выглядит опустошенной.

— Так выглядит ручной мер, который приносят с собой захватчики, — говорится в описании под видео.

Также читайте о селе Первомайское, которое восемь месяцев находилось на линии огня. Поселок Первомайское на Николаевщине находится в 25 километрах от Снигиревки, которая с марта по ноябрь была оккупирована российскими войсками.