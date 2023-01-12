Департамент внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского городского совета объявил тендер на закупку услуг по демонтажу временных незаконных сооружений.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Потратить на уборку МАФов планируется 725 тысяч 715 гривен. Начало аукциона намечено на 19 января.

Согласно тендерной документации, речь идет о демонтаже 604 квадратных метров таких построек.

Напомним, в ночь на 23 декабря неизвестные установили киоск на пешеходной улице Соборной в Николаеве. Незаконную постройку уже демонтировали.