В Николаеве нацелены восстановить городской травматологический пункт, пострадавший в результате вражеских обстрелов.

Об этом корреспонденту СВІДОК.info рассказал руководитель Больницы скорой медицинской помощи Александр Демьянов.

— Травматологический пункт получил такие повреждения, что комиссия запретила использовать его уцелевшую часть. Но мы уже изготовили экспертизу, а в конце месяца будет готовый проект по его восстановлению. Далее необходимо пройти государственную экспертизу, подчеркнул он.

Главный врач отметил, что городской голова Александр Сенкевич акцентировал: восстановить травмпункт – это дело нашей чести.

— Здание травмпункта — это первое здание Николаевской области, которое было построено как медицинское здание из фундамента за последние 15 лет. Мы должны восстановить его и доказать, что война не является препятствием для оказания амбулаторной помощи травматологическим больным, и продолжить работу в уже восстановленном здании, — отметил руководитель БСМП.

По словам Александра Демьянова, сейчас изучается несколько вариантов финансирования работ.

— Нам очень помогает Министерство здравоохранения Украины. Также по линии United24, где общаются меценаты и спонсоры, готовые оказать помощь собственными средствами для восстановления таких объектов. Мы имеем два таких предложения и ждем суммы, в которую нам станет восстановление травмпункта, — резюмировал он.

Напомним, что ночью первого августа российские захватчики обстреляли в Николаеве БСМП. Здание травмпункта было частично разрушено.