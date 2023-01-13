Общественное Движение «Вера, Надежда, Любовь» с 10 января начало регистрацию на возможное получение денежной помощи для жителей города и вынужденных переселенцев.

Единоразовая выплата на одного члена домохозяйства составляет 6 тысяч 600 гривен, сообщает Николаевский горсовет.

На регистрацию приглашаются:

1. Пострадавшие от войны жители Николаева (разрушенное жилье, смерть члена домохозяйства, потеря средств к существованию, травма вследствие обстрела);

2. Переселенцы. Особое внимание уделяется таким критериям переселенцев (беременным или кормящим мамам, одиноким мамам или папам, многодетным, людям с инвалидностью, одиноким лицам 60+, потерявшим средства к существованию).

Основные требования:

1. Отсутствие одновременной регистрации в других международных организациях. Одновременная регистрация в другой международной организации значительно снизит возможность получения денежной помощи.

2. После последнего получения денежной помощи от международных организаций (Красный Крест, Актед, ООН, UNICEF, Каритас, NRC и др.) должно пройти не менее 5 месяцев.

Проект реализуется совместно с Международной организацией Mercy Corps. Предварительная запись на регистрацию производится по телефону: 0672542621, с понедельника по пятницу с 10:00 до 17.00.