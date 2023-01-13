В 2022 году в Николаеве восстановили 112 светофоров.

Об этом сообщили в Николаевском городском совете.

Продолжилась модернизация объектов, в том числе заменено 838 ламп и 83 светофорных модулей, закуплено 80 новых светофоров (их замена продолжается). За год переоборудовали 100 светофоров для работы в автономном режиме.

На 46 светофорных объектах коммунальщики провели аварийно-восстановительные работы, установили и заменили 2034 дорожных знака.

Для нужд ВСУ в Николаеве изготовил 233 знака.

— За 2022 установили и заменили 594 м.п. направляющих пешеходных ограждений и восстановили 59 п.м. устройств принудительного снижения скорости (лежащих полицейских), - добавили в горсовете.

Также в 2023 году работники уже заменили 19 транспортных и 12 пешеходных светофоров, установили 4 новых устройства звукового извещения, 79 дорожных знаков и проложили 610 метров кабеля. Кроме того, для безопасности пешеходов дополнительно оборудованы три перехода.

— В ближайшее время департамент ЖКХ городского совета планирует поставить новые направляющие пешеходные ограждения, восстановить пандусы и нанести свежую дорожную разметку, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что общественное Движение «Вера, Надежда, Любовь» с 10 января начало регистрацию на возможное получение денежной помощи для жителей города и вынужденных переселенцев.