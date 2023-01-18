Мэр Николаева Александр Сенкевич считает, что восстановление Николаева за средства Королевства Дания должно происходить без вмешательства украинских чиновников.

Об этом он рассказал в комментарии корреспонденту «НикВести».

Как известно, Дания сотрудничает с Николаевом, оказывая городу финансовую и материальную помощь. Мэр Николаева Александр Сенкевич считаю, что финансирование восстановления разрушенных объектов должно происходить без участия представителей городского совета и чиновников из Киева. По его мнению, такой подход исключит любые коррупционные риски.

— Мы уже сотрудничаем с Данией, мы получаем от них помощь, оборудование, материалы, помощь в транспортировке и ни одна копейка не прошла через местный, региональный или государственный бюджет, и это работает. Они хорошо реагируют на слова, что мы не хотим принимать участие в закупке. Если они хотят помогать, то они выберут объекты, выберут подрядчика, технадзор и всех, кто будет контролировать, отстроят и передадут на баланс города эти объекты. Чтобы не было никаких коррупционных рисков и вопросов: «Вот кто-то там что-то ворует», — считает мэр.

Напомним, что в августе прошлого года городской голова Николаева Александр Сенкевич и министр по делам международного развития Дании Флемминг Мёллер Мортенсен подписали меморандум о сотрудничестве.