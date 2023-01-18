Служба безопасности установила личность еще одного российского военного преступника, который совершал зверства против мирных людей после захвата части Луганской области.

Об этом сообщает СБУ.

Установлено, что он возглавлял одно из подразделений быстрого реагирования «Ахмата» Росгвардии в Чеченской республике и скрывал свое настоящее имя под позывным «Лобзик».

Во время оккупации поселка Макеевка Сватовского района рашист организовывал похищение и пытки местных жителей. Таким образом, захватчики пытались запугать людей и подавить движение сопротивления в регионе.

Установлено, что 12 апреля прошлого года семеро кадыровцев под его руководством ворвались в дом местной жительницы под видом «зачистки» населенного пункта. Во время «налета» злоумышленники похитили из квартиры пострадавшей мобильные телефоны, бытовую технику и деньги, а саму женщину связали и отвезли в помещение поселковой гимназии, где враг обустроил пыточною. Там от нее требовали «признаний» в деятельности в пользу украинских войск. К потерпевшей применяли электроток и избивали металлопластиковой трубой. Затем несколько часов держали прикованные наручниками к батарее.

Поздним вечером кадыровцы отпустили пострадавшую домой, но под угрозой убийства потребовали предоставить им персональную информацию о жителях громады. Однако женщине удалось выбраться из временно оккупированного поселка на подконтрольную украинским властям территорию.

После освобождения населенного пункта сотрудники СБУ собрали безоговорочные доказательства вины главаря оккупационной группировки и ее подчиненных.

СБУ тщательно задокументировала факт причастности командира подразделения и его подчиненных к совершению преступления. Опрошены свидетели, получены ксерокопии личных документов злоумышленника, установлено его настоящее местонахождение.

По оперативным данным, в настоящее время военный преступник находится во временно захваченном Энергодаре, где командует враждебной группой «ахмат-нефтеполк».

На основании полученных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с гражданским населением и другие нарушения законов и обычаев войны, совершенные по предварительному сговору группой лиц, а также предание приказа о совершении таких действий).

Продолжаются комплексные меры по привлечению рашиста к ответственности за преступления против Украины.