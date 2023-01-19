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Николаевский городской голова Александр Сенкевич посоветовал горожанам, вынужденным выехать из города, по возможности переждать зиму и уже потом обдумывать возвращение домой.
Об этом он рассказал в комментарии корреспонденту « НикВести ».
Он подчеркнул, что зима еще продолжается и могут быть разные варианты развития событий. Кроме того, угроза обстрелов также не исчезла.
— Мы видим, что до сих пор происходят взрывы, до сих пор прилетают ракеты. С-300 прилет 31 числа и взрыв в Очакове, поэтому еще существует опасность и хочу напомнить, что еще не закончилась зима и могут быть разные варианты развития событий, поэтому я бы советовал николаевцам, если они решили где-то перезимовать – то уже перезимовать и весной уже возвращаться, - уверен Александр Сенкевич.
Александр Сенкевич отметил, что для комфортной жизни в городе еще не хватает необходимого количества транспорта.
— У нас есть проблема и с транспортом, есть автобусы, работающие на армию, есть уничтоженные автобусы. Мы ожидаем помощи от разных иностранных партнеров, хоть с техникой б/у, но чтобы вернуть жизнь, так как она была до войны, нам пока не хватает поддержки, — добавил он.
Напомним, что в декабре прошлого года в Николаеве количество жителей выросло до 250 тысяч. Люди начали возвращаться в город после того, как уволили Херсон и интенсивность обстрелов значительно уменьшилась.
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Николаевский городской голова Александр Сенкевич посоветовал горожанам, вынужденным выехать из города, по возможности переждать зиму и уже потом обдумывать возвращение домой.
Об этом он рассказал в комментарии корреспонденту « НикВести ».
Он подчеркнул, что зима еще продолжается и могут быть разные варианты развития событий. Кроме того, угроза обстрелов также не исчезла.
— Мы видим, что до сих пор происходят взрывы, до сих пор прилетают ракеты. С-300 прилет 31 числа и взрыв в Очакове, поэтому еще существует опасность и хочу напомнить, что еще не закончилась зима и могут быть разные варианты развития событий, поэтому я бы советовал николаевцам, если они решили где-то перезимовать – то уже перезимовать и весной уже возвращаться, - уверен Александр Сенкевич.
Александр Сенкевич отметил, что для комфортной жизни в городе еще не хватает необходимого количества транспорта.
— У нас есть проблема и с транспортом, есть автобусы, работающие на армию, есть уничтоженные автобусы. Мы ожидаем помощи от разных иностранных партнеров, хоть с техникой б/у, но чтобы вернуть жизнь, так как она была до войны, нам пока не хватает поддержки, — добавил он.
Напомним, что в декабре прошлого года в Николаеве количество жителей выросло до 250 тысяч. Люди начали возвращаться в город после того, как уволили Херсон и интенсивность обстрелов значительно уменьшилась.