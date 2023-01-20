Украинская артиллерия наносит удары по российским войскам на юге, заставляя их маневрировать, в то же время Россия ведет обстрелы Николаевской области из Кинбурнской косы, подтягивая туда дополнительные силы.

Об этом в эфире телемарафона на Суспільному рассказала Наталья Гуменюк, руководитель объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны «Юг».

По словам чиновника, на суше на юге в целом ситуация стабилизируется, однако остается сложной.

— У врага еще есть возможность обстреливать деоккупированные территории, а также мирные территории. Но уже, например, эта ночь для Никопольщины, обычно страдающая таким террором, прошла спокойно. И это не может не радовать. Это может свидетельствовать о том, что враг перегруппировывает свои подразделения, свое вооружение, в частности, и в Запорожском направлении, — отметила она.

Наталья Гуменюк заявила, что удары украинской артиллерии заставляют российские военные перемещаться.

— Мы наблюдаем, что они маневрируют, выискивают места, где им будет относительно безопасно, поскольку наша боевая работа точечная — мы помним о наличии мирного населения и не бьем абсолютным огнем по всей территории — но достаточно результативна. Те места, которые они выбирают для дислокации, нам известны и мы их отрабатываем. Я думаю, что отчет Генерального штаба это сегодня красноречиво продемонстрирует, — рассказала чиновник.

По ее словам, при этом РФ обстреливает украинские позиции из Кинбурнской косы.

— Продолжаем боевую работу. Есть еще достижения, мы их разведываем. Враг пытается подтягивать туда силы (на Кинбурнскую косу – ред.) для того, чтобы продолжать обстреливать мирные населенные пункты и разрушать портовую инфраструктуру Очаковщины, – пояснила Гуменюк.

Она добавила, что пока Силы обороны не имеют контроля над косой, поскольку у россиян есть сухопутный коридор, позволяющий перебрасывать туда дополнительные силы.

— Мы продолжаем методично работать, напоминаем, что пытаемся держать мощный огневой контроль над этим участком местности. Но говорить об абсолютном выдворении врага еще рано, поскольку у них туда коридор по суше, из которого могут подтягивать с левобережной, еще не деоккупированной территории Херсонщины дополнительные силы. Они пытаются это делать, когда затягивают туда РСЗО для того, чтобы потом варить по населенным пунктам, — рассказала пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что в четверг, 19 января, удар был нанесен по территории Очаковской громады.