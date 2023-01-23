На сайте информагентства «Рубрика» выйдет серия подкастов о Николаевской области под названием «Решительная Николаевщина».

Об этом сообщило онлайн-медиа решений « Рубрика ».

Серия подкастов создана с финансовой поддержкой Европейского Союза и Федерального Министерства экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ).

«В новой серии подкастов «Решительная Николаевщина» рассказываются истории, которые помогут как жителям, так и выходцам из Николаевской области, и всем украинцам по-новому посмотреть на возможности и увидеть успехи даже во время войны чрезвычайно важного региона», — отмечают авторы проекта.

Решительная Николаевщина – это о людях, которые творят историю и формируют послевоенное будущее юга Украины.

— Создать этот подкаст меня побудило желание отдать уважение региону, где я вырос, по-настоящему принявшему удар одним из первых, и долгое время оставался в непосредственной близости к передовой. россияне повлекли за собой огромные разрушения. Я уверен, что после победы и восстановления Николаевщина должна стать лидером юга. Поэтому я хочу как можно больше рассказать о процессах, которые могут быть полезны при планировании восстановления, – говорит автор подкаста Владислав Фарапонов, аналитик «Интерньюз-Украина».

Первый эпизод посвящен отрасли, принесшей славу Николаева — индустрию судостроения. Именно такое название - «Слава» - имел флагман России, крейсер, который достался России в 1991 г. и был переименован в «Москву». Именно этот военный корабль был потоплен весной 2022 года Черном море. Этот ракетный крейсер был построен в Николаеве, как и три схожих с одного самого проекта.

Эпизод – это разговор с Анатолием Михельсоном, экс-заместителем генерального директора завода по производству и маркетингу Николаевского судостроительного завода. Он один из тех, кто строил тот же крейсер.

В подкасте Анатолий Леонидович делится мнениями о возможных путях развития отрасли после победы, очень хорошо известной николаевцам. В подкасте можно найти советы о том, какой флот нужен Украине и как не потерять эту уникальную отрасль навсегда.

Выпуски подкаста «Решительная Николаевщина» будут выходить на онлайн-медиа решений «Рубрика». Послушать подкаст можно на популярных платформах:

Ранее украинский документальный проект «Хащи» побывал в Николаеве и снял фильм о том, как живет город во время войны.