В пгт Константиновка Вознесенского района планируется построить птичник, а также разместить компостную яму.

Соответствующие документы на разработку проектов землеустройства размещены на сайте Южноукраинского городского совета.

Для размещения и обслуживания птичника частному предприятию «Аграрное предприятие «Благодатненский птицепром» планируют отвести участок площадью 4,7000 га по улице Промышленная, 9.

Территория, которую должны отдать предпринимателю, относятся к землям сельскохозяйственного назначения.

Кроме того, в Константиновке планируется разместить компостную яму. Кому именно отводится земельный участок в постоянное использование не уточняется. Вопросами разрешения на разработку проекта землеустройства будет заниматься КП «Грааль».

Также не указывается размер земельного участка. В документе указано, что это территория из категории – земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и другого назначения.

Эти два вопроса должны рассматриваться на заседании сессии. Дата ее проведения на сайте городского совета не указывается.

Напомним, что депутаты Вознесенского районного совета требуют уволить с занимаемых должностей работников Южноукраинской АЭС, которые являются местными депутатами и отказались голосовать за законопроект, позволяющий очистить местные советы от представителей пророссийских партий.