Депутаты Вознесенского районного совета требуют уволить с занимаемых должностей работников Южноукраинской АЭС, являющихся местными депутатами и отказавшихся голосовать за законопроект, позволяющий очистить местные советы от представителей пророссийских партий.

На XV сессия Вознесенского районного совета 16 декабря депутаты приняли обращение к руководству Государственной компании «Энергоатом» и Южноукраинской АЭС.

В этом обращении осуждается поступок депутатов Южноукраинского городского совета Аркатова Д.П., Губы В.В., Жебета А.И., Москаленко А.М., Савастру А.В., воздержавшихся или не голосовавших за принятие Южноукраинским городским советом обращения о поддержке законопроекта 7476.

— Депутаты считают, что дальнейшее пребывание вышеупомянутых лиц на должностях может представлять угрозу функционированию объектов критической инфраструктуры, которые входят в Южноукраинский энергокомплекс, — говорится в документе.

Также депутаты Вознесенского районного совета на заседание сессии одобрили обращение о поддержке законопроекта 7476 «О внесении изменений в некоторые законы Украины о последствиях принятия судом решения о запрете политической партии для статуса депутатов местных советов».

Напомним, что депутат Николаевского городского совета, председатель комиссии по законности Елена Киселева инициировала внесение изменений в регламент городского совета, чтобы зафиксировать роспуск фракций в случае запрета деятельности партий, от которых они были избраны.

20 марта Президент Украины Владимир Зеленский запретил деятельность политических партий ОПЗЖ, Партия Шария и ряда других на время военного положения.

Депутат Николаевского городского совета Артем Ильюк заявил, что после решения СНБО о запрете деятельности партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», одноименной фракции в возглавляемом им горсовете, больше не существует, ни де-факто, ни де-юре.