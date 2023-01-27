Акционерное общество «Укрзалізниця» из-за большой социальной нагрузки и ограничения грузоперевозок в 2023 году ожидает убытка в размере 20,2 миллиарда гривен, но цены не будет повышать.

В компании подчеркнули, что не планируют поднимать тарифы на грузовые и пассажирские перевозки.

Как говорится в презентации компании по итогам 2022 года, согласно финансовому плану в этом году предусмотрено: доходы – 83,9 млрд грн; расходы - 107,9 млрд грн; поступления из государственного бюджета - 1,7 млрд грн; выплаты в пользу государства - 22,8 млрд грн; капитальные инвестиции — 50 млрд грн, что в четыре раза больше, чем в 2022 году.

Кроме того, в прошлом году «Укрзалізниця», по ожидаемым данным, получила 10,8 млрд грн чистого ущерба, а ущерб от пассажирских перевозок составляет 13,3 млрд грн.

В компании также отметили, что 10 млрд грн было выделено государством «Укрзалізниці» для поддержания ликвидности и бесперебойной работы отрасли.