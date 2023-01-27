В Коблево Николаевской области местным депутатам предлагают проголосовать за ежемесячное премирование сельского головы Владимира Паныча, его заместителей, секретаря совета и управляющего делами исполнительного комитета.

Соответствующий проект решения опубликован на сайте Коблевского сельского совета.

Кроме заработной платы, надбавки за ранг, надбавки за выслугу лет и надбавки за высокие достижения в труде в размере 50%, сельскому голове должны выплачивать ежемесячную премию в размере 50% от должностного оклада, ежегодную материальную помощь на оздоровление при предоставлении ежегодного отпуска и премии в честь государственных и профессиональных праздников в размере не превышающем размер среднемесячной заработной платы.

Кроме того, в течение года 50-процентную надбавку к зарплате планируют предоставлять первому заместителю сельского головы, заместителям сельского головы по вопросам деятельности исполнительных органов, управляющего делами исполнительного комитета. Также предлагают выплачивать им ежемесячные премии по 30% к должностному окладу с учетом доплаты за ранг, надбавки за выслугу лет, надбавки за высокие достижения в труде и к государственным и профессиональным праздникам в размере, не превышающем размер среднемесячной заработной платы, за их личный взнос.

Проект решения должны рассмотреть депутати на заседании сессии.

Напомним, что заместители председателя Николаевского райсовета Андрей Добровольский, Алла Каштальян и Игорь Копийко с начала мая 2022 года ежемесячно получали от 6,5 до 30 тысяч гривен, фактически не работая.