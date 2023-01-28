В понедельник, 30 января, возобновится учебный процесс в школах Киева.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация в телеграмм-канале.

— 97% столичных школ, имеющих укрытие, возобновят обучение в смешанном формате – как онлайн, так и офлайн. В классы должно прийти около 117 тысяч школьников, — говорится в сообщении в телеграмм-канале.

Отмечается, что во время зимних каникул в учебных заведениях проходили дополнительные работы по упорядочению укрытий.

— Сегодня там могут получить приют более 189 тысяч человек – на 42 тысячи больше, чем в начале учебного года, — отмечают в КГГА.

Кроме того, были проведены проверки готовности школ ко второму семестру. Особое внимание было уделено школам, пострадавшим в результате воздушных атак.

— Они готовы принимать учащихся: отопление подключено, персонал проинструктирован на случай новых опасностей. Кроме того, провели работы, обеспечивающие качественное и бесперебойное подключение к интернету, — сообщают в КГГА.

Отмечается также, что благодаря долгим зимним каникулам столичным школам удалось значительно сэкономить на отоплении и расходах на электроэнергию.

Напомним, в Первомайском обществе проводят внутренний плановый аудит деятельности управления образования горсовета в части выполнения полномочий главного распорядителя бюджетных средств по обеспечению питания в учебных заведениях.