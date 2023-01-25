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В Первомайской громаде проводят внутренний плановый аудит деятельности управления образования горсовета в части выполнения полномочий главного распорядителя бюджетных средств по обеспечению питания в учебных заведениях.
Соответствующее распоряжение городского головы Первомайска Олега Демченко опубликовано на сайте громады.
Аудит начался 17 января и продлится до 27 февраля. Проверяют, как управление распоряжалось средствами на питание в учебных заведениях в течение 2020-2022 годов.
В состав аудиторской группы вошли начальник отдела внутреннего аудита исполкома горсовета Инна Остапенко и главный специалист отдела Наталья Зозулинская.
Напомним, 21 января 2023 года издание «Зеркало недели» опубликовало информацию о том, что Министерство обороны якобы закупает продукты для военных по ценам значительно выше, чем в магазинах Киева.
Издание обнародовало копию соглашения стоимостью 13,16 миллиарда гривен, заключенного 23 декабря Министерством обороны на услуги организации питания в 2023 году военных частей, находящихся в Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях.
Для сравнения авторы материала выбрали сеть магазинов «Сільпо» в спальном районе Киева. По данным авторов, цены на продукты оказались в 2-3 раза выше.
Министр обороны Алексей Резников отреагировал на скандал с обвинениями своего ведомства в закупке продуктов для украинских военнослужащих в несколько раз дороже, чем они стоят в столичных магазинах уже с учетом наценки. Он назвал информацию о закупке продуктов для военнослужащих по завышенным ценам «технической ошибкой».
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В Первомайской громаде проводят внутренний плановый аудит деятельности управления образования горсовета в части выполнения полномочий главного распорядителя бюджетных средств по обеспечению питания в учебных заведениях.
Соответствующее распоряжение городского головы Первомайска Олега Демченко опубликовано на сайте громады.
Аудит начался 17 января и продлится до 27 февраля. Проверяют, как управление распоряжалось средствами на питание в учебных заведениях в течение 2020-2022 годов.
В состав аудиторской группы вошли начальник отдела внутреннего аудита исполкома горсовета Инна Остапенко и главный специалист отдела Наталья Зозулинская.
Напомним, 21 января 2023 года издание «Зеркало недели» опубликовало информацию о том, что Министерство обороны якобы закупает продукты для военных по ценам значительно выше, чем в магазинах Киева.
Издание обнародовало копию соглашения стоимостью 13,16 миллиарда гривен, заключенного 23 декабря Министерством обороны на услуги организации питания в 2023 году военных частей, находящихся в Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях.
Для сравнения авторы материала выбрали сеть магазинов «Сільпо» в спальном районе Киева. По данным авторов, цены на продукты оказались в 2-3 раза выше.
Министр обороны Алексей Резников отреагировал на скандал с обвинениями своего ведомства в закупке продуктов для украинских военнослужащих в несколько раз дороже, чем они стоят в столичных магазинах уже с учетом наценки. Он назвал информацию о закупке продуктов для военнослужащих по завышенным ценам «технической ошибкой».