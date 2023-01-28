Расследователи Bellingcat выяснили, откуда армия РФ запускала ракеты по Николаеву в начале апреля прошлого года.

В частности, они отследили траекторию полетов кассетных снарядов, которыми россияне обстреляли Ингульский район 4 апреля в районе рынка и остановки общественного транспорта. Тогда погибли девять человек, более 40 были ранены.

Также россияне попали по территориям детской и онкологической больниц. Остатки от снарядов, которые фотографировали и снимали очевидцы, соответствовали 300-миллиметровой кассетной ракете типа 9M55K, которую Bellingcat обнаружила как одну из наиболее часто используемых в Украине после вторжения России. Эти ракеты запускаются из 300-мм пусковых установок, таких как реактивная система залпового огня БМ-30 «Смерч».

Изображения с обломками, появившимися в сети сразу после взрывов, были геолоцированы и нанесены на карту Google, где показано расположение пострадавших районов и концентрацию огня в центре Николаева.

Эти места столкновения выстроились вдоль оси с северо-запада на юго-восток, пока грузовая капсула и часть ракеты не упали на землю.

Таким образом, журналистам удалось сузить возможную траекторию полета снарядов (красные линии на карте). На изображении линии пересекаются там, где находилась грузовая часть ракеты.

Поскольку россияне били из Смерча, расследователи нарисовали круг вокруг центра города диаметром 70 и 90 километров, что, согласно сайту российского экспортера оборонной продукции «Рособоронэкспорт», является максимальной дальностью стрельбы 300-миллиметровых кассетных ракет.

Таким образом, ракеты, ударившие по Николаеву в тот день, скорее всего, вылетели откуда-то из заштрихованного красного треугольника на карте ниже.

Далее исследовали видео из телеграмм-каналов, на которых были сняты запуски и пролеты ракет с территории Херсонской области. В частности, на одном из видео, снятого неподалеку от побережья реки Ингулец, показали два здания внизу с солнечной панелью на переднем плане. Казалось, оператор стоял на дороге в деревне, что впоследствии определили по спутниковым снимкам. На заднем плане, на вершине холма с другой стороны долины от камеры, была видна ракетная установка. Ее силуэт напоминает обычную советскую РСЗО (реактивную систему залпового огня) типа БМ-30 «Смерч».

Однако, по словам расследователей, это мог быть другой запуск. Потому они продолжили искать в пределах зоны возможного запуска. В дальнем конце 70-километровой зоны поиска они обнаружили совпадение объектов, которые видны на видео. Узоры и цвет крыш, расположение дымоходов, солнечные панели и сад на переднем плане позволили в этом убедиться.

Используя разные инструменты, журналисты сделали визуализацию, на которой указали высоту солнца и азимут, чтобы убедиться, что запуск на видео был примерно в то время, когда обстреляли Николаев.

Результатом стала почти идентична тень, отброшенная на крышу дома. В момент съемки видео эта локация неподалеку от реки Ингулец находилась под оперативным контролем российских военных.

«Это делает маловероятным, что украинские силы ответственны за запуск. Российская армия не была выведена из этого района до начала контрнаступления по возвращению Херсонской области в начале сентября 2022 года. На этом основании Bellingcat продолжает пытаться идентифицировать российские военные подразделения, оснащенные реактивной артиллерией, которые могли действовать вокруг этой стартовой площадки в атаки», — отметили журналисты.

Напомним, Киберспециалисты Службы безопасности остановили попытку российских хакеров сломать камеры видеонаблюдения в украинских жилых комплексах, чтобы собирать разведданные о ситуации в одном из приграничных регионов Украины.