В Южноукраинске Николаевской области планируется реконструкция рынка, которая предусматривает ремонт существующих помещений и строительство новых торговых павильонов

Об этом сообщает исполнительный комитет Южноукраинского городского совета, передает «Маю право».

На состоявшейся в октябре прошлого года 32-й сессии городского совета депутаты приняли решение о досрочном расторжении инвестиционного договора с ООО «Гранд Инвест Сервис» из-за нарушения его условий. Рынок вернулся под руководство местных властей.

Как сообщается, за 5 лет существования договора инвестор не сделал улучшений, добивал то, что есть, рынок был в заброшенном виде. Никаких улучшений для привлекательности продавцов и покупателей не было сделано.

Напомним, что в пгт Константиновка Вознесенского района планируют построить птичник, а также разместить компостную яму.