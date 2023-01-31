Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов считает, что в этом году РФ сосредоточится на оккупации большей территории в Донецкой и Луганской областях.
Об этом сообщает пресс-служба ГУР МО.
Возобновление наступления из Беларуси он называет маловероятным, такой шаг может свидетельствовать только о намерении отвлечь и разделить силы обороны.
По словам Буданова, «мы должны сделать все, чтобы к лету Крым вернулся домой».
На вопрос, считает ли он, что вхождение украинских войск в оккупированный Крым будет побудить Путина применить ядерное оружие, начальник ГУР МО Украины отметил: «Это неправда. И Крым нам вернут. Я вам больше скажу: все началось в Крыму в 2014 году и на этом все закончится».
– Это тактика запугивания. Россия – страна, от которой можно ожидать многое, но не откровенного идиотизма. Простите, но этого не произойдет. Нанесение ядерного удара приведет не просто к военному поражению России, а к распаду России. И они это очень хорошо знают, – добавил он.
Ранее президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что Крым никогда не вернется под контроль Украины, поскольку Россия применит ядерное оружие, если проигрывает войну.
Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов считает, что в этом году РФ сосредоточится на оккупации большей территории в Донецкой и Луганской областях.
Об этом сообщает пресс-служба ГУР МО.
Возобновление наступления из Беларуси он называет маловероятным, такой шаг может свидетельствовать только о намерении отвлечь и разделить силы обороны.
По словам Буданова, «мы должны сделать все, чтобы к лету Крым вернулся домой».
На вопрос, считает ли он, что вхождение украинских войск в оккупированный Крым будет побудить Путина применить ядерное оружие, начальник ГУР МО Украины отметил: «Это неправда. И Крым нам вернут. Я вам больше скажу: все началось в Крыму в 2014 году и на этом все закончится».
– Это тактика запугивания. Россия – страна, от которой можно ожидать многое, но не откровенного идиотизма. Простите, но этого не произойдет. Нанесение ядерного удара приведет не просто к военному поражению России, а к распаду России. И они это очень хорошо знают, – добавил он.
Ранее президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что Крым никогда не вернется под контроль Украины, поскольку Россия применит ядерное оружие, если проигрывает войну.