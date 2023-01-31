Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов считает, что в этом году РФ сосредоточится на оккупации большей территории в Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР МО.

Возобновление наступления из Беларуси он называет маловероятным, такой шаг может свидетельствовать только о намерении отвлечь и разделить силы обороны.

По словам Буданова, «мы должны сделать все, чтобы к лету Крым вернулся домой».

На вопрос, считает ли он, что вхождение украинских войск в оккупированный Крым будет побудить Путина применить ядерное оружие, начальник ГУР МО Украины отметил: «Это неправда. И Крым нам вернут. Я вам больше скажу: все началось в Крыму в 2014 году и на этом все закончится».

– Это тактика запугивания. Россия – страна, от которой можно ожидать многое, но не откровенного идиотизма. Простите, но этого не произойдет. Нанесение ядерного удара приведет не просто к военному поражению России, а к распаду России. И они это очень хорошо знают, – добавил он.

Ранее президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что Крым никогда не вернется под контроль Украины, поскольку Россия применит ядерное оружие, если проигрывает войну.