Украинцы получили уже более 1 миллиарда гривен кредитов на жилье по программе есть Обитель в «Действии». Из них – в Николаевской области получили два кредита на 1 миллион гривен.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

На картинке – статистика выданных кредитов по регионам.

В общей сложности государство выдало уже 784 кредита. 83% из них получили украинские защитники и защитницы, 9% – медики, 7% – педагоги и 1% – ученые.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров утвердил выпуск облигаций внутреннего государственного займа на 30 миллиардов гривен. За счет этих средств будет увеличен капитал АО «Украинская финансовая жилищная компания», выдающее льготную ипотеку отдельным категориям граждан.