Рынок труда в Украине в этом году будет остро ощущать последствия войны, но медленно будет восстанавливаться до 2025 года.

Об этом идет речь в Инфляционном отчете Национального банка.

Так, в 2023 году безработица будет оставаться на высоком уровне (около 26%). В дальнейшем она будет снижаться благодаря расширению спроса на рабочую силу на фоне оживления экономической активности. Ожидается, что в 2024 году уровень безработицы снизится до 20%, а в 2025 году – до 17,6%.

— Безработица будет оставаться выше своего естественного уровня, учитывая, что процесс восстановления производственных мощностей и логистических путей потребует немало времени, – отмечают в НБУ.

Номинальные доходы домохозяйств будут повышаться, в частности, благодаря адаптации реального сектора к работе в условиях высоких рисков и значительным расходам на оборону и безопасность. В реальном измерении зарплаты будут расти медленно из-за значительной инфляции: в 2023 году – на 3,3%, а в последующие два года – еще на 6,5% и 4,3% соответственно.

Уровень инфляции в 2023 году, как ожидают в Нацбанке, замедлится до 18,7%, а реальный ВВП – вырастет только маржинально – на 0,3%.

— Инфляция будет снижаться и в последующие годы, а экономика будет полноценно восстанавливаться, прежде всего, благодаря ожидаемому уменьшению рисков безопасности, – говорится в отчете.

Напомним, Национальный банк снял ограничения на приобретение валюты , однако оставил норму, обязывающую сразу класть приобретенную валюту на депозит.