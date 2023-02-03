За первые три дня программы по обмену ламп накаливания на LED-лампы в отделениях Укрпочты украинцы обменяли более 750 тысяч штук.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

Он напомнил, что программа обмена старых ламп на энергосберегающие стартовала благодаря поддержке Евросоюза.

Заказать услугу можно как в отделении Укрпочты, так и в приложении «Дія».

— На следующей неделе еще 6 миллионов ламп будут распределены между городами районного значения. А до конца февраля воспользоваться услугой смогут и жители отдаленных сел благодаря передвижным отделениям Укрпочты, – добавил Денис Шмигаль.

Напомним, с 30 января украинцы могут обменять в отделениях «Укрпочты» пять ламп накаливания на столько же энергосберегающих LED ламп. Для этого необходимо оставить заявку через приложение «Дія» и, получив подтверждение о наличии ламп, посетить Укрпочту. Если использовать приложение нет возможности, достаточно прийти в отделение «Укрпочты», предъявить паспорт, идентификационный код и обменять лампы в порядке очереди.