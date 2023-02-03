В рамках серии подкастов «Решительная Николаевщина» вышел новый выпуск, посвященный Николаевскому зоопарку.

Об этом сообщает информагентство «Рубрика».

«Зоопарк – это не просто любимое место николаевцев, а символ несокрушимости этой войны. Благодаря запуску продажи входных билетов онлайн и неравнодушным по всему миру Николаевский зоопарк смог не просто выжить, но и помочь городу. Директор Николаевского зоопарка, Президент Ассоциации зоопарков Украины Владимир Топчий является одним из самых узнаваемых жителей города Николаева. Именно с ним поговорил Владислав Фарапонов во втором выпуске серии подкастов "Решительная Николаевщина", - говорится в сообщении.

Владимир Топчий рассказал, как зоопарк пережил первые месяцы после вторжения, когда зоопарк возобновил работу, что делали с российскими ракетами на территории, а также, какова судьба эвакуировавших от обстрелов зоопарков.

Слушайте второй выпуск здесь:

Ранее сообщалось, что на сайте информагентства «Рубрика» выйдет серия подкастов о Николаевской области под названием «Решительная Николаевщина».