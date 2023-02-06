Николаевцы пожаловались на аварийное покрытие дороги возле Центрального рынка на улице 8 Марта.

Об этом рассказала жительница Николаева в комментарии "НикВести».

По словам местной жительницы из-за того, что эта проблема годами обходила руководство города, ямы по улице 8 Марта достигли таких размеров и глубины, что «ремонт машины, а точнее ходовой просто обеспечен».

— Конечно, дорога в ужасном состоянии, показывающая просто пренебрежение к горожанам. Ремонт машины и лечение нервов, вот что водитель после того, как проедет по этой дороге. И что самое главное, мы прекрасно знаем, что находится она в таком состоянии не один год... А ремонта как не было, так и нет, – рассказала она в комментарии «НикВести».

На фото видно, насколько в некоторых местах дороги размозжился асфальт. Автомобилям приходится лавировать между выбоинами. и Некоторые ямы настолько глубоки, что николаевцы сносят туда бытовой мусор

Этот участок дороги находится на территории Заводского района. Следует отметить, что в сентябре 2022 года администрация Заводского района Николаева объявила 13 тендеров на сумму в 7,3 миллиона гривен на текущий ремонт дорог, но аварийная улица 8 Марта в перечень не попала.