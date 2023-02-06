Россия отправила персонал из Калининской АЭС на временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию.

Об этом сообщает «Энергоатом».

— Атомщики из РФ, считают оккупанты, смогут работать на захваченной украинской станции. Среди «заезжих гастролеров» - инженеры по управлению реакторами, начальники смен, электрослесари и другие представители «атомных специальностей», — говорится в сообщении.

оккупанты обещают им подготовку на полномасштабном тренажере. При этом украинские инструкторы, которые должны учить на нем, отказались от работы на россиян, поэтому захватчики заблокировали доступ к рабочим местам.

— Так или иначе, повышать квалификацию российским «гастарбайтерам» теперь невозможно. Однако они хвастаются, что им предложили контракты на полгода и еще предлагают перевезти в Энергодар семьи, — сообщают в «Энергоатоме».

Вместе с этим, предателям из ЗАЭС, подписавшим контракт с фейковым АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС», значительно снизили зарплату. Кроме того, коллаборантам анонсировали еще и отмену трудового стажа и заработанных «при Украине» отпусков.

«Энергоатом» призывает атомщиков не подписывать никаких контрактов с РФ, чтобы не стать прямыми пособиями агрессора и не разрушить собственное будущее.

Ранее сообщалось, что в Каховском водохранилище, охлаждающем Запорожскую АЭС, наблюдается снижение уровня воды. Это может вызвать беспокойство.