В 2022 году николаевцы не оплатили нашему коммунальному предприятию «Николаевводоканал» 230 миллионов гривен за предоставленные услуги.

Об этом сообщает пресс- служба предприятия.

«За эти средства мы смогли бы в 2022 году оплатить полный счет: за потребленную электроэнергию; закупить горюче-смазочные материалы для транспорта; уплатить обязательный платеж по погашению основного долга по кредитным обязательствам перед Европейским инвестиционным банком. Представляете? Еще бы и остальные остались...», — написали на предприятии.

Там добавили, что если у них не будет необходимых для работы материалов, необходимых для работы, предприятие физически не сможет обеспечить подачу воды в город и отвод стоков.

«Очень просим всех, кто имеет хоть малейшую возможность, оплатить услуги водоснабжения и водоотведения. Оплатить можно дистанционно в Личном кабинете или с помощью Viber-bot. Сервисы доступны на официальной странице компании vodokanal. mk. ua», — добавили там.

Ранее сообщалось, что жители областного центра должны «Николаевоблтеплоэнерго» 297 миллионов гривен за теплоснабжение.