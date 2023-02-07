В результате войны в Украине количество животных в приютах и на содержании зооволонтеров выросло в среднем на 60%.

Об этом свидетельствует исследование Социологического центра «Социоинформ», пишет «Интерфакс-Украина».

В частности, на 20-30% выросло количество животных в приютах в тыловых областях, на 60% – у зооволонтеров в прифронтовых областях и на 100% и более – в приютах прифронтовых областей.

Согласно исследованию, большинство животных, которым предоставлен приют во время полномасштабной войны – домашние, брошенные хозяевами во время эвакуации.

Среди самых первых потребностей приютов – корм, ветеринарная поддержка и лекарства. Также актуальными проблемами являются снижение доли адопции животных, нехватка персонала в приютах, расширение приютов, необходимость ремонта или сооружения вольеров.

Кроме того, на прифронтовых территориях остро появляются вопросы разрушений, потенциальной необходимости эвакуировать убежища, трудности с закупкой и доставкой кормов и лекарств.

В частности, в гуманитарной инициативе Save Pets of Ukraine сообщили, что в Украине создана база приютов для собак и кошек. Отмечается, что по подсчетам на январь 2023 года в стране около 510 приютов, стерилизационных центров и зооволонтеров, которые заботятся о заброшенных животных. На их попечении находятся почти 25,8 тысяч собак и почти 19,5 тысяч кошек.

Исследование проводил Социологический центр «Социоинформ» по заказу гуманитарной инициативы Save Pets of Ukraine. В ходе исследования проведено 14 глубинных интервью: 2 – со стерилизационными центрами, 8 – с приютами, 4 – с зооволонтерами. Что касается целевой аудитории исследования, то 7 интервью было проведено в прифронтовых областях, 7 – в тылу, 8 – в областных центрах, 6 – в малых городах и селах, 9 – с приютами с численностью животных 20-100, 5 – с приютами. с численностью животных более 100, 4 – с приютами для кошек, 4 – с приютами для собак, 6 – с приютами для кошек и собак.

Напомним, в Николаеве в 2023 и 2024 годах планируют отлавливать больше бездомных кошек и собак. С этой целью из горбюджета просят выделить на 5 миллионов гривен больше, чем планировалось.