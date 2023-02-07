В среду, 8 февраля, в Николаевской области пройдет день замеров объемов потребления электроэнергии. В этой связи электроэнергию выключать не будут.

Об этом сообщили в АО «Николаевоблэнерго».

Отмечается, что предельные величины потребления (лимиты) рассчитываются отдельно для каждого оператора системы распределения и напрямую зависят от объемов потребления в день замеров.

Нынешние лимиты устанавливались исходя из показателей, замеренных по Николаевщине в октябре 2022 года. Тогда еще не было отопительного сезона, а почти сотня населенных пунктов были обесточены из-за оккупации.

Для каждого оператора системы распределения определены дни замеров объемов потребления.

В этот день никаких плановых, включая почасовые, отключений не будет – все потребляют электроэнергию в нормальном режиме. Таким образом, чем больше показатели потребления электроэнергии будут в этот день, тем большие лимиты дадут региону и тем меньше будет отключений в будущем.

В случае новых ракетных атак или других причин, которые могут привести к значительному дефициту в энергосистеме, день замеров будет перенесен — в таком случае уведомят отдельно.

Напомним, в Николаевской области с начала ноября возобновили электроснабжение в 72 из 85 деоккупированных городов и сел, что составляет почти 84,7% потребителей, которые выживали под обстрелами без электричества более восьми месяцев.