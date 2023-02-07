С 8 февраля 2023 года в Николаеве возобновляется прием граждан для оформления паспорта гражданина Украины (id-карта) и паспорта гражданина Украины для выезда за границу.

Об этом сообщает Департамент предоставления административных услуг Николаевского городского совета.

Записаться на оформление можно каждый день, кроме выходных с 9:00 до 15:00 по адресу пр. Богоявленский, 1 или по телефону (0512) 30-01-12.

Немного погодя сообщат еще один номер телефона, чтобы не перегружать основной.

Напомним, в среду, 8 февраля, в Николаевской области пройдет день замеров объемов потребления электроэнергии. В этой связи электроэнергию выключать не будут.