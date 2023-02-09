В городе Снигиревка Николаевской области местные жители объединились и открыли волонтерский центр. Здесь каждый день собираются неравнодушные горожане, они плетут маскировочные сетки и делают окопные свечи.

Об этом говорится в сюжете телеканала «НИС-ТВ».

Волонтерский центр работает ежедневно с 10:00 до 15:00. К нему приходят все желающие, когда есть время. Волонтеры плетут маскировочные сетки, делают окопные свечи и собирают свертки на передовую для наших защитников.

— Мы не делим между собой функции и обязанности. Когда нужно свечи, то делаем свечи. Какая нужная помощь, такую и делаем, — отмечает местная жительница Елена.

В ближайшее время из Снигиревки такие изделия поедут к защитникам в Бахмут. В коробки волонтеры положат и открытки с пожеланиями.

Ранее сообщалось, что в одном из сел уволенной Снигиревской ОТГ полицейские обнаружили место вражеского базирования оккупантов.