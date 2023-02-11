В Амстердаме курение каннабиса под открытым небом в квартале красных фонарей вскоре станет незаконным согласно новым правилам, обнародованным городскими властями.

Об этом пишет "Европейская правда».

Новые правила вступят в силу с середины мая и цель улучшить условия жизни для жителей, которые уже давно жалуются на беспорядок, вызванный туристами.

Почти все местные депутаты поддержали принятие мер, направленных на уменьшение неудобств жителей.

В четверг городской совет также объявил, что рестораны и бары должны будут закрываться до 2 часов ночи по пятницам и субботам, а после 1 часа ночи в старую часть города нельзя будет пускать новых посетителей.

Секс-работники также должны будут закрывать свои заведения в 3 часа ночи.

Сейчас продажа алкоголя в магазинах, винных магазинах и кафе в районе красных фонарей незаконна с четверга по воскресенье после 16:00. Теперь городской совет будет просить продавцов полностью убрать алкоголь из витрин на это время или скрыть его из виду.

Употребление алкоголя в большинстве общественных мест Амстердама незаконно.

Столица Нидерландов хорошо известна своими каннабис-кафе и привлекает миллионы туристов каждый год. Но местные жители жалуются, что туристы привлекают уличных дилеров, а злоупотребление наркотиками и алкоголем приводит к повышению уровня преступности.

В дополнение к новым правилам, весной городской совет Амстердама начнет кампанию «Держись подальше», направленную на туристов, приезжающих в столицу за наркотиками, алкоголем и сексом.

Напомним, полиция изъяла у 49-летнего жителя Николаева наркосодержащие таблетки и каннабис.