Сапер николаевской 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского уничтожил вражеский танк во время движения по степям Донетчины.
Видео его работы опубликовано на YouTube канале бригады.
— «Удачи!», – пожелал оккупантам сапер 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского, закладывая «презент» для российской техники, – говорится в сообщении бригады.
Ранее бойцы николаевской 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского точными выстрелами из пушки МТ-12 «Рапира» уничтожили российских оккупантов в Донецкой области.
Сапер николаевской 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского уничтожил вражеский танк во время движения по степям Донетчины.
Видео его работы опубликовано на YouTube канале бригады.
— «Удачи!», – пожелал оккупантам сапер 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского, закладывая «презент» для российской техники, – говорится в сообщении бригады.
Ранее бойцы николаевской 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского точными выстрелами из пушки МТ-12 «Рапира» уничтожили российских оккупантов в Донецкой области.