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В пятницу, 10 февраля, во время очередной массированной ракетной атаки над Николаевской областью были сбиты две крылатые ракеты.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

Также вчера, с 19:50 до 22:50, российские оккупационные войска атаковали юг страны ударными беспилотниками-камикадзе типа Shahed-136. Силами и средствами противовоздушной обороны сбито одиннадцать дронов, из них пять над Николаевщиной.

Еще четыре были сбиты над морем, на подлете в Одесскую область, два — над Херсонщиной.

Ранее сообщалось, что сапер николаевской 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского уничтожил вражеский танк во время движения по степям Донбасса.