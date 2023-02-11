Вчера, 10 февраля, в 08:20 и 10:10 под артиллерийским огнем была акватория Куцурубской громады.

Пострадавших нет, сообщает Николаевская ОВА.

Также вчера в 09:33 враг наносил удары по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно

Напомним, Силы ПВО сбили над Николаевщиной две крылатые ракеты и пять дронов-камикадзе.