В Турции задержали или выдали ордера на арест примерно 130 человек, вероятно причастных к строительству разрушившихся в результате землетрясений зданий, убивших своих жителей.

Об этом сообщило агентство АР, пишет «Европейская правда».

В настоящее время внимание турецких властей сосредоточилось на том, кто виноват в том, что в сейсмоопасном регионе не провели необходимую подготовку на случай стихийного бедствия.

Несмотря на то, что на бумаге в Турции действуют строительные нормы, соответствующие текущим сейсмологическим стандартам, эти нормы соблюдаются слишком редко. Этим объясняют, в частности, почему тысячи зданий были полностью разрушены.

Вице-президент Турции Фуат Октай заявил поздно вечером в субботу, что выданы ордера на задержание 131 человека, подозреваемого в причастности к обрушению зданий.

Министр юстиции Турции пообещал наказать всех виновных, а прокуроры начали собирать образцы зданий для доказательств материалов, использованных в строительстве.

Землетрясения были мощными, но пострадавшие эксперты и люди по всей Турции обвиняют плохое строительство в увеличении разрушительных последствий.

В аэропорту Стамбула в воскресенье задержаны два подрядчика, ответственных за разрушение нескольких зданий в Адиямане.

В провинции Газиантеп были арестованы еще два человека, подозреваемые в том, что они срезали колонны, чтобы создать дополнительное место в обрушившемся здании.