Энергетики Николаевщины получили около 64 тонн гуманитарной помощи из Польши для проведения ремонтных и восстановительных работ на объектах энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает Минэнерго.

— Польша – надежный партнер Украины, с первых дней войны оказывающий нам поддержку для борьбы с российской агрессией на всех фронтах. Энергетика – один из них. Спасибо польским партнерам за помощь Николаевской области, энергетические объекты которой ежедневно прицельно обстреливаются врагом, — отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Отмечается, что гуманитарный груз из Польши, переданный «Николаевоблэнерго», в частности включает опоры и более 8000 м изолированного провода.

— Эти материалы помогут быстрее вернуть в дома жителей области свет и тепло, — подчеркнул Герман Галущенко.

Ранее сообщалось, что в Николаеве планируют перерабатывать строительный мусор, образовавшийся в результате разрушений от взрывов и обстрелов, чтобы использовать его для подсыпки ям на дорогах или восстановления поврежденных объектов.