В Николаеве планируют перерабатывать строительный мусор, образовавшийся в результате разрушений от взрывов и обстрелов, чтобы использовать его для подсыпания ям на дорогах или восстановления поврежденных объектов.
Об этом рассказал директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Бездольный, пишут « НикВести ».
По информации городского головы Александра Сенкевича в Николаеве в результате ракетных обстрелов полностью разрушены 30 многоквартирных и 70 частных жилых домов. Еще более 800 – повреждены . Как известно, образовавшийся из-за взрывов и обстрелов строительный мусор состоит из остатков различных по структуре и происхождению материалов, и это затрудняет его переработку. Потому город планирует приобрести специальную установку для ресайклинга таких отходов.
— Если сейчас свозить этот весь мусор есть большой риск, что он там будет очень долго лежать. Мы хотим получить или приобрести установки по переработке отходов, чтобы их сразу вывозить, перерабатывать, а затем использовать на подсыпку ям или на работы по восстановлению пострадавших объектов, чтобы оно сразу шло в дело, – прокомментировал Дмитрий Бездольный.
Директор департамента ЖКХ добавил, что на законодательном уровне уже установлены места вывоза строительных отходов.
- Совместно с Николаевской ОВА было определено место. В ближайшее время начнется вывоз этого мусора и его последующая переработка, – сказал Дмитрий Бездольный.
Ранее сообщалось, что ущерб, нанесенный российскими войсками жилищному фонду Николаева, предварительно оценивается в сумму около 385 миллионов евро.
Напомним, что министр по международному развитию и глобальной климатической политике Дании Дэн Йоренсен пообещал, что Дания сделает все возможное, чтобы восстановить Николаев.
В Николаеве планируют перерабатывать строительный мусор, образовавшийся в результате разрушений от взрывов и обстрелов, чтобы использовать его для подсыпания ям на дорогах или восстановления поврежденных объектов.
Об этом рассказал директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Бездольный, пишут « НикВести ».
По информации городского головы Александра Сенкевича в Николаеве в результате ракетных обстрелов полностью разрушены 30 многоквартирных и 70 частных жилых домов. Еще более 800 – повреждены . Как известно, образовавшийся из-за взрывов и обстрелов строительный мусор состоит из остатков различных по структуре и происхождению материалов, и это затрудняет его переработку. Потому город планирует приобрести специальную установку для ресайклинга таких отходов.
— Если сейчас свозить этот весь мусор есть большой риск, что он там будет очень долго лежать. Мы хотим получить или приобрести установки по переработке отходов, чтобы их сразу вывозить, перерабатывать, а затем использовать на подсыпку ям или на работы по восстановлению пострадавших объектов, чтобы оно сразу шло в дело, – прокомментировал Дмитрий Бездольный.
Директор департамента ЖКХ добавил, что на законодательном уровне уже установлены места вывоза строительных отходов.
- Совместно с Николаевской ОВА было определено место. В ближайшее время начнется вывоз этого мусора и его последующая переработка, – сказал Дмитрий Бездольный.
Ранее сообщалось, что ущерб, нанесенный российскими войсками жилищному фонду Николаева, предварительно оценивается в сумму около 385 миллионов евро.
Напомним, что министр по международному развитию и глобальной климатической политике Дании Дэн Йоренсен пообещал, что Дания сделает все возможное, чтобы восстановить Николаев.