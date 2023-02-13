Президент Молдовы Майя Санду заявила о том, что Россия планирует совершить госпереворот в стране, в частности, посредством протестов оппозиции и с привлечением людей с военной подготовкой, а также граждан РФ, Беларуси, Сербии и Черногории, напасть на правительственные здания и сменить власть в республике.

Об этом она заявила в понедельник на пресс-конференции о безопасности страны, передает NewsMaker.

Как утверждает Майя Санду, Россия не в первый раз намерена дестабилизировать ситуацию в Молдове. Осенью прошлого года такие попытки уже предпринимались, но благодаря оперативному вмешательству органов Молдовы они оказались безуспешными, сказала президент Молдовы.

— План (России - ред.) на будущий период предусматривает диверсии с привлечением людей с военной подготовкой, замаскированных под гражданских лиц, для проведения насильственных действий, нападений на государственные здания и захвата заложников, — рассказала президент.

Она отметила, что посредством протестов оппозиции россия намерена совершить госпереворот в Молдове и сменить власть в Кишиневе.

— Документы, полученные от наших украинских партнеров, указывают на места и логистические аспекты этой подрывной деятельности. План также предусматривает использование иностранцев для насильственных действий. Например, материалы содержат инструкции по правилам въезда в Молдову для граждан России, Белоруссии, Сербии и Черногории, — сказала Санду.

Она заверила, что государственные органы безопасности работают над предотвращением этих провокаций и держат ситуацию под контролем.

Напомним, что Министерство обороны Молдовы подтверждает, что в воздушное пространство страны 10 февраля вошла ракета, летевшая в сторону Украины.