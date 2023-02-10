Министерство обороны Молдовы подтверждает, что в воздушное пространство страны 10 февраля вошла ракета, летевшая в сторону Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Молдовы.

Ответственные структуры учреждения обнаружили в 10:18 ракету, которая пересекла воздушное пространство Республики Молдова над городом Мокра в Приднестровском регионе, а затем над городом Косавцы Сорокского района. следует в сторону Украины», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве страны отметили, что внимательно следят за ситуацией в регионе и решительно осуждают нарушения воздушного пространства Молдовы.

Ранее сообщалось, что во время массированного удара 10 февраля две российские крылатые ракеты «Калибр» осуществили пересечение воздушного пространства Румынии и Молдовы.