Николаев вошел в список городов-участников государственной программы «ВосстановиДОМ». Как сообщили в Центре энергоэффективности Николаева, теперь ОСМД нашего города могут подавать заявки на возмещение расходов на восстановление домов, поврежденных в результате военной агрессии Российской Федерации против Украины.
Для получения подробной информации или помощи в формировании заявки на получение гранта обращайтесь в Центр.
Финансирование по программе предоставляется исключительно для выполнения таких видов работ (услуг):
Кроме того, можно получить возмещение расходов на приобретение материалов и оборудования.
Программа не финансирует затраты на изготовление проектно-сметной документации, дефектных актов, авторского и технического надзора. Однако специалисты Центра прорабатывают возможность предоставления такой помощи от города.
Контактная информация: +380975495778 – Денис, +380671585590 – Константин.
Напомним, уже в этом году в Николаеве начнут восстанавливать объекты в общественных местах, пострадавших от обстрелов россиян.
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Николаев вошел в список городов-участников государственной программы «ВосстановиДОМ». Как сообщили в Центре энергоэффективности Николаева, теперь ОСМД нашего города могут подавать заявки на возмещение расходов на восстановление домов, поврежденных в результате военной агрессии Российской Федерации против Украины.
Для получения подробной информации или помощи в формировании заявки на получение гранта обращайтесь в Центр.
Финансирование по программе предоставляется исключительно для выполнения таких видов работ (услуг):
Кроме того, можно получить возмещение расходов на приобретение материалов и оборудования.
Программа не финансирует затраты на изготовление проектно-сметной документации, дефектных актов, авторского и технического надзора. Однако специалисты Центра прорабатывают возможность предоставления такой помощи от города.
Контактная информация: +380975495778 – Денис, +380671585590 – Константин.
Напомним, уже в этом году в Николаеве начнут восстанавливать объекты в общественных местах, пострадавших от обстрелов россиян.