Николаев вошел в список городов-участников государственной программы «ВосстановиДОМ». Как сообщили в Центре энергоэффективности Николаева, теперь ОСМД нашего города могут подавать заявки на возмещение расходов на восстановление домов, поврежденных в результате военной агрессии Российской Федерации против Украины.

Для получения подробной информации или помощи в формировании заявки на получение гранта обращайтесь в Центр.

Финансирование по программе предоставляется исключительно для выполнения таких видов работ (услуг):

замена или ремонт поврежденных светопрозрачных ограждающих конструкций (блоков оконных или блоков балконных дверей, витражей и т.п.), наружных и внутренних тамбурных дверей;

ремонт повреждений фасадов здания;

ремонт повреждений конструкций крыши/покрытия здания;

ремонт поврежденного оборудования кровельных котельных и инженерных сетей.

Кроме того, можно получить возмещение расходов на приобретение материалов и оборудования.

Программа не финансирует затраты на изготовление проектно-сметной документации, дефектных актов, авторского и технического надзора. Однако специалисты Центра прорабатывают возможность предоставления такой помощи от города.

Контактная информация: +380975495778 – Денис, +380671585590 – Константин.

Напомним, уже в этом году в Николаеве начнут восстанавливать объекты в общественных местах, пострадавших от обстрелов россиян.