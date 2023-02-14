Николаевский художник Владимир Бахтов помогает детям украинских беженцев в Германии. Вместе с женой Татьяной они реализуют проект «Рисуем мир вместе – 2» в немецком городе Бад Заульгау.

О деталях проекта николаевский художник Владимир Бахтов рассказал в комментарии «НикВести».

Мэрия города Бад Заульга поддерживает благотворительные инициативы николаевского художника. Городские власти выделили средства и помещения для проекта Владимира Бахтова. Впоследствии художник с женой планируют сделать выставку детских произведений темой которых стали пейзажи Германии, ковры и вышиванки Украины и искренние эмоции детей.

— Возраст детей от 3 до 14 лет, но работаем мы в основном с младшими, поскольку родители 4 дня в неделю изучают немецкий язык, а детей большинство из них не с кем оставить. Так что мы еще и воспитатели. Дети разные. Судьбы их семей схожи. Большинство из них пережили бомбардировки в первые дни и недели войны. Не все родители остались живы, – рассказал художник.

Ранее, в 2016 году Владимир Бахтов проводил проект совместного рисования с детьми и известными художникам Николаева «Рисуем мир вместе». По словам художника, этот опыт пригодился в Германии с украинскими детьми беженцев в новом благотворительном проекте «Рисуем мир вместе-2».

Владимир Бахтов рассказал, что решающим рычагом в принятии решения отправиться в Германию и создать проект стали давние европейские друзья, которых художник встретил в ходе своей экспедиции по Европе еще 40 лет назад.

— Судьба и война заставили нас с Татьяной повторить круг древнего маршрута. Но это уже не путешествие, а испытание нас самих и наших друзей именами которых обозначены точки нашего личного европейского пространства. С первых дней полномасштабной войны мы получили много приглашений от наших старых друзей. И они стали одним из решающих рычагов в принятии нашего решения, – подчеркнул Владимир Бахтов.

Художник отмечает, что имеет много планов и надежд по реализации крупных и малых проектов в Европе. Совместно с европейскими художниками Владимир Бахтов уже реализовал ряд инициатив в поддержку беженцев Николаева, Харькова, Днепра, Бучи и других городов Украины. Например, групповые выставки в Страсбурге и Штутгарте, большие проекты такие как «Люди-Герои-Боги» и «Две Одиссеи».

Как определяет Бахтов, война против Украины оказывает влияние на каждого из нас. Для украинских художников это уничтожение их государства и вынужденный побег в другие страны. Кроме того, в апреле 2022 года украинские и английские художники реализовали арт-проект «Конфликт глазами художников».

Идея проекта возникла как результат выставки «Художники за Украину», проходившей в городе Фрум, Англия, в апреле 2022 года. Местные и только художники пожертвовали работы, которые затем были распроданы через секретный аукцион. Собранные средства были отправлены в организацию в Польше, которая вводила жилье украинским беженцам, бежавшим от военной агрессии. Несколько участников выставки выразили желание продолжать работать вместе над проектом, включающим сотрудничество с украинскими художниками.

Напомним, что в 2021 году известный художник Владимир Бахтов выставил цикл произведений, вдохновленный поэмой Лины Костенко «Скифская Одиссея», а также работой древнегреческого историка Геродота «История Книга IV: Мельпомена», которая описала какие обычаи господствовали на территории нынешнего. IV до нашей эры. когда на этих землях крепко устроился кочевой народ — скифы.