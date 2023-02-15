В селе Посад-Покровское, которое находится на границе Николаевской и Херсонской областей, после трех месяцев после деоккупации до сих пор нет света и газа.

Об этом говорится в сюжете телеканала «Рада».

Посад-Покровское – село на границе Николаевской и Херсонской областей, рядом с которым силы обороны Украины сдержали наступление оккупантов на Николаев.

За поражение враг жестоко мстил, обстреливая населенный пункт более 8 месяцев всем вооружением. В результате в селе почти не осталось уцелевших домов. Люди уже начали возвращаться, чтобы чинить свои разрушенные дома.

Однако в селе нет ни света, ни газа. Вода подается через день и только в части села, где запустили генератор. Сейчас людям помогают волонтеры, привозящие продуктовые наборы и воду.

Ранее сообщалось, что село Посад-Покровское, расположенное в 35 километрах от Херсона, разрушено обстрелами почти на 98%.