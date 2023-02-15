В департаменте жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета объявили результаты конкурса по определению исполнителя услуг по вывозу бытовых отходов в Заводском районе Николаева.

Отмечается, что выбирали между двумя кандидатами – КП «Горизонт» и КП «Николаевкоммунтранс».

— Члены комиссии тщательно проверили документацию и материально-техническую базу конкурсантов. После обсуждения единогласно избрали победителем КП «Николаевкоммунтранс». Теперь с предприятием будет заключен договор на предоставление услуг в течение следующих 9 лет, — говорится в сообщении департамента.

Напомним, что Департамент жилищно-коммунальных услуг Николаевского горсовета определили ответственным за уборку мусора, образовавшегося в результате разрушений после российских обстрелов.