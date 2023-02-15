Мэр Николаева Александр Сенкевич поехал в Варшаву, чтобы презентовать проекты восстановления города на международной выставке-конференции «Rebuild Ukraine».
Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.
— Сегодня участвую в международной выставке-конференции «Rebuild Ukraine», которая проходит в Варшаве. Здесь у меня насыщенная двухдневная программа. В частности, я буду презентовать несколько проектов восстановления и нашу работу над новым Генпланом города. Буду оперативно информировать вас, – отметил вместительный голова.
Напомним, что в Николаевском городском совете создадут рабочую еще одну группу по восстановлению города, который пострадал и испытал значительные разрушения в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.
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Мэр Николаева Александр Сенкевич поехал в Варшаву, чтобы презентовать проекты восстановления города на международной выставке-конференции «Rebuild Ukraine».
Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.
— Сегодня участвую в международной выставке-конференции «Rebuild Ukraine», которая проходит в Варшаве. Здесь у меня насыщенная двухдневная программа. В частности, я буду презентовать несколько проектов восстановления и нашу работу над новым Генпланом города. Буду оперативно информировать вас, – отметил вместительный голова.
Напомним, что в Николаевском городском совете создадут рабочую еще одну группу по восстановлению города, который пострадал и испытал значительные разрушения в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.