Одна из общественных организаций Великобритании провела свое расследование по делу о гибели основателя компании «Нибулон» Алексея Вадатурского с супругой. Прокуратуре Николаевской области выводы неизвестны.

Об этом в среду, 15 февраля, в ходе брифинга рассказал руководитель Николаевской областной прокуратуры Дмитрий Казак, пишут «НикВести».

Он отметил, что прокуратура рассматривает разные версии гибели Вадатурского, но вероятнее всего это был непреднамеренный удар.

Также Дмитрий Казак отметил, что прокуратура пытается получить выводы расследования британской общественной организации, которая провела свое расследование по этому делу.

— Насколько мне известно, есть общественная организация Великобритании, которая проводила свое расследование. Мы стараемся получить выводы. К какому выводу пришли, не могу сказать к какому. Мы также проводим (расследование, – прим.), умышленное убийство – была одна из теорий, она рассматривается, но менее вероятнее, потому что рядом находились объекты, по которым раньше наносились артиллерийские удары. После этого также наносились артиллерийские удары рядом с домом человека, о котором мы говорим. Версия убийства рассматривается, но вероятнее, что был не выборочный обстрел, — рассказал журналистам Дмитрий Казак.

Герой Украины, владелец компании «Нибулон» Алексей Вадатурский вместе с женой Раисой погибли в результате ночного обстрела Николаева российскими войсками 31 июля 2022 года.

Напомним, что глава Николаевской ОВА Виталий Ким не уверен, что россияне намеренно целили в дом владельца «Нибулона» Алексея Вадатурского.

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что владелец компании «Нибулон», Герой Украины Алексей Вадатурский был убит умышленно. Уверенный удар по дому был наведен и скорректирован.

Кроме того, Офис генпрокурора рассматривает версию о целенаправленном Вадатурском убийстве.

Также при встрече с журналистом Le Monde Оливье Труком, погибший Алексей Вадатурский вспоминал, что у российской армии были планы на его убийство.