Максим Микитась

Суддя Вищого антикорупційного суду відправив під домашній арешт екснардепа та колишнього очільника «Укрбуду» Максима Микитася. Його також зобов’язали носити електронний браслет.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

«Слідчий суддя ВАКС Олег Ткаченко відмовився застосовувати СІЗО для підозрюваного екснардепа Максима Микитася. Прокурор САП просив взяти екснардепа під варту з альтернативою заставою у 134 мільйонів гривень», — повідомили у ЦПК.

Також до Максима Микитася застосовано такі обов'язки:

прибувати за вимогою до детектива, прокурора та суду,

повідомляти про зміну місця проживання і роботи,

не спілкуватися зі свідками та іншими підозрюваними,

здати закордонні паспорти

носити браслет.

Зазначається, що на це рішення ще може бути подана скарга до Апеляційної палати ВАКС.

Нагадаємо, що Максима Микитася та ще п’ятьох людей підозрюють у привласнені грошей під час виконання підряду на будівництво складів. У 2019 році НАБУ оголосило про підозру Максиму Микитасю в заволодінні майном Національної гвардії на суму понад 81 мільйон гривень

У 2020 році йому повідомили про підозру в замовленні викрадення юриста в Києві.

Також у 2020 році НАБУ повідомило Максиму Микитасю про підозру за фактом того, що у 2017 році підрозділ НАЕК «Енергоатом» уклав договір на 929 мільйонів гривент із підконтрольною йому компанією, за що посадовець держпідприємства отримав квартири.

У 2022 році йому повідомили про підозру у пропозиції надання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі (22 мільйони євро за можливість будувати метро в місті Дніпро).

25 жовтня 2023 року Микитасю оголосили про підозру у заволодінні 307 мільйонів гривень Міноборони при будівництві складів у 2018 році.