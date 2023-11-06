На Миколаївщині тривають роботи з гуманітарного розмінування території приватних будинків, обʼєктів критичної інфраструктури, газопостачання та електропостачання.

Про це на брифінгу у понеділок, 6 листопада, повідомив заступник начальника управління — начальник відділу гуманітарного розмінування ГУ ДСНС України у Миколаївській області Юрій Слющенко.

За його словами, для допомоги миколаївським піротехнікам надані розрахунки з Київської та Рівненської областей, а також 2 та 3 Спеціальні центри швидкого реагування ДСНС. Також на території Миколаївщини працюють два автомобілі механізованого розмінування.

«Спільно з неурядовими організаціями триває і розʼяснювальна робота серед населення щодо недопущення несанкціонованого поводження з вибухонебезпечними предметами. Не дивлячись на всю проведену роботу вже допущено 53 інциденти, в ході яких 16 людей загинуло та 54 — постраждало», — зазначив Юрій Слющенко.

Нагадаємо, на озброєння миколаївських піротехніків надійшов новий роботизований комплекс DIGITAL VANGUARD–S, переданий для потреб ДСНС за підтримки Уряду Канади. Даний комплекс призначений для проведення розвідки та дистанційного знешкодження боєприпасів.