У Миколаєві спалили фортепіано в пам’ять про загиблих на війні льотчиків 299 бригади тактичної авіації імені генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова.

Відео ритуалу опублікували на фейсбук-сторінці бригади.

Перед спаленням на фортепіано викарбували імена та позивні загиблих пілотів. Останню мелодію на інструменті зіграв керівник джаз-оркестру «Performance Big Band», волонтер Володимир Алєксєєв. Він продовжував грати й після того, як фортепіано підпалили.

«Фортепіано продовжує звучати навіть у вогні. Так, стрій пливе, але звучить… І згорає стоячи. До останнього… Вічна памʼять Героям…», — прокоментував музикант на своїй фейсбук-сторінці.

Ритуал провели на згадку про льотчиків бригади, які назавжди пішли у небо. Серед них:

підполковник Олександр Жибров;

капітан Олександр Щербаков;

Герой України, полковник Геннадій Матуляк;

капітан Андрій Антихович;

Герой України, капітан Олександр Корпан;

капітан Вадим Мороз;

Герой України, капітан Єгор Середюк;

Герой України, капітан Сергій Пархоменко;

Герой України, майор Олександр Кукурба;

Герой України, підполковник Вадим Благовісний;

Герой України, майор Данило Мурашко.

Зазначимо, що ритуал спалювання фортепіано є традицією американських військових льотчиків, яку зберігають й сьогодні. Історія бере початок з часів Другої світової війни, з Битви за Британію. Тоді чимало американських юнаків допомагали англійцям в боротьбі з агресором в рядах авіаторів-добровольців. Їх розподіляли до штатних британських ескадрилій. В одній з таких ескадрилій служив британський пілот, який після кожного бойового вильоту, увечері грав для своїх побратимів на фортепіано. Під час виконання одного з бойових завдань його літак збили і піаніст загинув. Тоді його американські побратими вирішили, що ніхто більше не зможе зіграти так, як він, і спалили в пам’ять про нього музичний інструмент. Далі підрозділи добровольців увійшли до складу Повітряних сил США, а традиція укорінилися. З тих пір льотчики США підпалюють піаніно в пам’ять загиблих при виконанні бойових завдань пілотів. Її перейняли й українці після початку повномасштабної війни.

Нагадаємо, 11 жовтня поблизу міста Старокостянтинів на Хмельниччині відкрили пам’ятний знак на місці загибелі льотчика миколаївської бригади, Героя України капітана Олександра Корпана.

Також поблизу села Суворівка Єланецької громади Миколаївської області відкрили пам'ятник на місці загибелі Героя України підполковника Вадима Благовісного.

А 8 серпня поблизу села Андронівка на Дніпропетровщині відкрили пам’ятник Герою України, майору Олександру Кукурбі. Він служив у миколаївській 299 бригаді тактичної авіації імені генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова.